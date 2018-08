Milan tra certezze e dubbi: Bonaventura nel tridente, Caldara verso la panchina

di Salvatore Riggio

Al debutto in campionato, dopo il rinvio della gara con il Genoa a causa della tragedia che ha colpito il capoluogo ligure con il crollo del Ponte Morandi, il Milan deve studiare già delle alternative per sostituire Calhanoglu nel tridente. Rino Gattuso contro il Napoli vuole vedere una squadra propositiva, coraggiosa e cinica. Il tecnico rossonero non vuole sfigurare contro il suo maestro Carlo Ancelotti e sta pensando a Bonaventura nel tridente con Suso e Higuain (in gol in 5 occasioni su 6 contro la sua ex squadra) per ovviare alla squalifica di Calhanoglu. Bonaventura è un giocatore duttile, che può essere schierato sia a centrocampo sia in attacco. Ed è in vantaggio su Borini, Castillejo e Laxalt. Difficilmente Gattuso getterà subito nella mischia, in uno stadio come il San Paolo, l'esterno spagnolo (approdato dal Villarreal) o l'uruguayano (arrivato dal Genoa per essere l'alternativa di Rodriguez e Strinic). Ed è per questo che avanzare Bonaventura sembra la scelta più logica inserendo Bakayoko in mediana con Biglia e Kessie per un centrocampo molto fisico, che avrà il compito di arginare le iniziative di Allan, Hamsik e Zielinski. Gattuso ha un dubbio anche per la difesa: Musacchio è in vantaggio su Caldara per fare coppia con Romagnoli, ma non è detto che l'ex juventino non riesca a convincere l'allenatore rossonero.

