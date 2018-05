Milan, Gattuso: «La Coppa Italia vale quanto il Mondiale». Bonucci: «Venderemo cara la pelle»

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza-stampa allo stadio Olimpico alla vigilia della finale di Coppa Italia tra i rossoneri e la Juventus: «Dobbiamo fare due tipi di partita. Concedere poco e nulla alla Juve, perchè a livello di singoli ha una qualità incredibile e hanno vinto partite con quella qualità. Poi dobbiamo fare il nostro gioco, non dobbiamo avere paura. Non dobbiamo avere il braccino e avere grande coraggio. La Juve è una grandissima squadra, ma anche loro hanno qualche difettuccio. Spero sia una partita bella e speriamo di non commettere gli errori che abbiamo fatto negli ultimi 15 minuti di Torino. Per noi la Coppa Italia vale come la Coppa del mondo".



Ecco Bonucci, a seguire: "Vorrei giocare una grande partita e portare la coppa a casa, abbraccerò Gigi ma anche tutti gli altri compagni. Sono contento di giocare contro una grande squadra perchè ci confronteremo con la squadra più forte d'Italia. I cicli iniziano sempre con una vittoria, speriamo che questo ciclo inizi domani sera, venderemo cara la pelle domani sera. Sarebbe importante per il Milan come società che come squadra alzare questa coppa, domani sera avremo davanti una grande squadra ma sono fiducioso e sicuro che il Milan venderà cara la pelle. E' sempre bello giocare gare di questo livello, soprattutto delle finali, il Milan per la storia che ha merita di giocare queste partite. Il valore aggiunto non sono io ma è la squadra, Bonucci può fare ben poco se il resto della squadra non si dimostra all'altezza della situazione. Faremo una grande partita".

