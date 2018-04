Milan, il derby è da dentro o fuori: per la Champions non si può più sbagliare

di Salvatore Riggio

La prima sconfitta in campionato del 2018 rischia di essere per il Milan quella più pesante. Solo quella contro il derby potrebbe ribaltare questa sentenza in quanto la gara contro l’Inter del 4 aprile per i rossoneri sarà davvero una partita da dentro o fuori per il quarto posto, il vero obiettivo stagionale del club di via Aldo Rossi. All’Allianz Stadium la squadra di Rino Gattuso ha dimostrato sì di essere rinvigorita e di poter giocarsela con chiunque, ma anche confermato il gap con la Juventus. Se quindi da una sconfitta si può sempre imparare qualcosa, il Milan avrà comunque fatto tesoro dei tanti contropiedi non finalizzati e degli errori commessi che hanno poi spianato la strada al 2-1 e al 3-1 dei bianconeri. Classifica alla mano, Gattuso ora non può più sbagliare: i rossoneri si presenteranno al derby a -8 dall’Inter. In caso di vittoria, il quarto posto sarà ancora possibile (sarebbe appunto a -5); al contrario, in caso di pareggio o sconfitta tutto risulterebbe molto ma molto più complicato. Sarebbe una sorta di resa alla rincorsa Champions. Con più di un mese di anticipo e forse resterebbe il rammarico di quei 25 punti conquistati nel girone di andata. Troppo pochi (se non pochissimi) per chi sogna la grande Europa. L’ultimo obiettivo resterebbe la finale di Coppa Italia all’Olimpico del 9 maggio. Ancora contro la Juventus, in una partita sicuramente avvincente per quanto visto ieri sera a Torino. Chissà se in quattro settimane Gattuso riuscirà a colmare quel gap che ha frenato la corsa del Milan. Sarebbe una bella rivincita anche per Bonucci, che si è già tolto la soddisfazione di segnare nel suo vecchio stadio davanti ai suoi ex tifosi. Un gol che ha spaventato per quasi un’ora la Juve e dato la giusta carica ai rossoneri. Insomma, si può dire che ormai il difensore si è calato totalmente nella sua nuova realtà. Con personalità. Ed è quello che Gattuso continua a chiedere alla sua squadra fin dal primo giorno.

