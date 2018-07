Milan, Fassone e i legali del club sono già in Svizzera: domani il ricorso al Tas

L'ad del Milan, Marco Fassone, è già volato in Svizzera assieme agli avvocati che domani assisteranno il club davanti al Tas di Losanna, per il ricorso contro l'esclusione dall'Europa League decisa dalla Uefa. Probabilmente parteciperà anche un rappresentante di Elliott, il fondo che ha appena preso il controllo del Milan, all'udienza in programma alle 9 davanti al collegio arbitrale presieduto da Ulrich Haas. Tedesco nato in Svizzera, professore dell'Università di Zurigo, Haas in passato ha partecipato a vari storici arbitrati, fra cui quello del 2015 che ha respinto il ricorso di Valentino Rossi sulla penalità subita in Malesia dopo l'incidente con Marc Marquez, o quello che nel 2012 ha riconosciuto il ciclista Alberto Contador colpevole di doping. L'arbitro scelto dal Milan è lo svizzero Pierre Muller, ex giudice della corte del Canton Vaud, mentre il terzo arbitro, scelto dalla Uefa è l'inglese Mark Hovell, ex avvocato del sindacato dei calciatori inglesi, che ha partecipato fra l'altro ad alcuni fra i principali casi di ricorso contro Fifa e Uefa per episodi di corruzione, razzismo e fair play finanziario. Il pool di legali rossoneri, di cui fanno parte anche Roberto Cappelli e Andrea Aiello, è stato integrato con l'avvocato svizzero Antonio Rigozzi, specializzato fra l'altro in diritto privato internazionale e in arbitrati sportivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA