Milan, Fassone licenziato: Scaroni diventa il nuovo presidente rossonero

di Salvatore Riggio

Si è conclusa l'assemblea dei soci del Milan, che ha approvato all'unanniità la composizione del nuovo Cda rossonero e il ruolo di Paolo Scaroni, ventisettesimo presidente della storia del club di via Aldo Rossi. Scaroni ricoprirà anche il ruolo di a.d. ad interim, in attesa di Ivan Gazidis, attualmente all'Arsenal, o Umberto Gandini, oggi alla Roma. Chiesta quindi la rimozione dei vecchi componenti del Cda: Yonghong Li, David Han Li, Lu Bo, Renshuo Xu e Marco Fassone "da amministratori della società per giusta causa. Le dichiarazioni di Yonghong Li ledono l'immagine della società.



In merito a Fassone, termina il rapporto fiduciario. Le modalità con cui l’amministratore delegato ha gestito i contratti con la società e il mercato cinese sono oggetto di approfondimento", le dichiarazioni. Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D'Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca sono i nuovi membri del Cda del Milan.

