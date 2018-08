Milan, Gattuso: «Siamo da Champions, ma manca il carattere»

di Salvatore Riggio

Alla vigilia della sfida con la Roma, Rino Gattuso chiede al Milan una reazione e difende Biglia: "Per noi è fondamentale".



Atteggiamento. "Bisogna capire come si dà la palla, a noi piace giocare sul calciatore opposte, non è vero che giochiamo solo sul vertice basso, ma quando usciamo dalla prima pressione dobbiamo guardare in avanti".



Biglia. "Massacrate Biglia, ma a livello tattico è fondamentale. Quando prende palla a volte torna indietro, lui sa che deve migliorare, ma il nostro problema non è il palleggio".



Roma. "Sarà un'altra storia, loro hanno cambiato tanti giocatori, anche noi abbiamo cambiato qualcosa. Voglio ripartire dai primi 55 minuti col Napoli. Non è tutto da buttar via, ci sono tante buone cose".



Milan. "Non volevo vedere la squadra spegnere la luce, quando un allenatore dice queste cose vuol dire che le sente. Noi dobbiamo rimanere in partita, dobbiamo migliorare l'interpretazione. A livello tecnico siamo da primi

quattro posti ma, a livello caratteriale ed emotivo, dobbiamodiventare ancora squadra. Ci manca ancora questo"



Ansia. “Ci vuole del tempo per vincere il panico, non so se la ricetta è mettere qualche giocatore di esperienza in più, non sono sicuro di questo. Anche da calciatore ho visto tante partite in mano poi buttate via”.



Cambio Biglia-Bakayoko. “L'errore che ho commesso è la fretta di cambiare Biglia, lì abbiamo perso l'equilibrio. In queste settimane ho provato solo Bakayoko mezz'ala, poco vertice basso. Su quel cambio ho sbagliato e abbiamo pagato le conseguenze”.



Sulla medicina della vittoria: "E' normale, vale per tutti. Non dobbiamo smettere di credere in quello che facciamo, l'aspetto caratteriale è due gradini al di sotto della nostra qualità".



Errori di Napoli. "Noi abbiamo pasticciato, si può pasticciare, un giocatore può commettere un errore. Ci sta l'errore. Il problema è che sul 2-1 non si è mosso più nessuno, tutti hanno pensato all'errore. L'anno scorso col Bologna doveva finire 5-0, poi abbiamo commesso un errore. Se si vuole fare un calcio propositivo non si possono fare cose a metà, non è vero che non tiriamo mai una palla lunga, c'è modo di sviluppare”.

Analisi errore 2-1. “L'errore più grande non è solo su Biglia, che ci mette una pezza. E' il concetto tecnico che è sbagliato. Quella è una palla che deve andare su Calabria. Il problema è che dobbiamo rimanere sempre in partita, non possiamo permetterci di uscire dal campo. Dopo il 2-1 la sensazione che non c'eravamo più in campo".



Higuain. “Andate a vedere quante palle ha giocato Higuain. Quando mandi in gol i difensori e i centrocampisti, c'è un lavoro dietro. Se Higuain avesse fatto gol negli ultimi dieci minuti, avremmo parlato di altro. E' fondamentale”.

