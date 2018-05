Milan, Gattuso avverte: «Guai a pensare alla Juventus. Prima c'è il Verona»

di Salvatore Riggio

Vietato pensare alla Juve. Rino Gattuso è stato chiaro: «Prima c’è il Verona».



Finale di Coppa. «Pensiamo prima al Verona. Sicuramente quella contro i bianconeri è una gara importante, non si può dire il contrario. Però, prima il Verona, poi la Juve».



Milan. «Non dovremo avere paura, ma ora contro il Verona dovremo giocare con tranquillità e testa sgombra.Non dimentico da dove siamo partiti, dobbiamo capire quale sia la nostra forza e i nostri obiettivi. Non dobbiamo pensare di essere stanchi fisicamente».



Verona. «Bisogna avere un senso di rivalsa, dobbiamo ricordarci il fastidio e il bruciore per la sconfitta dell’andata. Abbiamo perso troppi punti contro le piccole. La puzza di bruciato bisogna sentirla prima, ma ho visto concentrazione e intensità negli ultimi allenamenti. La vittoria ha sicuramente aiutato».



Atteggiamento. «Non dobbiamo commettere gli errori visti con il Benevento. Non si ragiona da singoli, dobbiamo ragionare da squadra senza lasciare campo. Ricordiamoci dell’andata. Ci deve essere uno spirito di rivalsa. So io come sono stato dopo quella partita. Poi, la storia dice che noi li abbiamo sempre sofferti. A casa loro avevamo fatto una figuraccia».



Bonaventura. «Scrivete voi che andrà via. Non è mai venuto da me a dirmi che vuole andare via e la società non mi ha detto nulla. So che stanno discutendo il rinnovo. Per me è importante, ho fiducia in lui e l'ho sempre fatto giocare».



Polemiche Var. «Funziona e non vedo il motivo perché non si debba proporre nelle competizioni continentali. Le società durante l'anno si giocano tanto, anche di soldi e tutto il resto. Non capisco cosa facciano gli alrbitri di linea lì Quella è una zona buia, è scientificamente provato».

