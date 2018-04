Bologna, Donadoni: «Non faremo sconti al Milan»

Donadoni prova a offrire stimoli a un Bologna che, undicesimo in classifica, sulla carta ha poco da chiedere al finale di campionato. C'è quel grande colpo con una big da centrare che manca dal 6 gennaio 2016, quando i rossoblù si imposero a San Siro proprio contro quel Milan che domani alle 15, sarà ospite al Dall'Ara. «Saremo ago della bilancia nella lotta per Europa League e lo scudetto - dichiara alla vigilia il tecnico rossoblù - e questo è stimolante, è una chance, anche perché conquistare i tre punti ci consentirebbe già di migliorare il bottino della scorsa stagione e per noi è un obbligo fare meglio. Dobbiamo affrontare questa ultime quattro sfide al meglio». A partire dalla sfida con il Milan. Anche perché il Bologna torna per la prima volta al Dall'Ara da quando la Curva espose a Casteldebole uno striscione contro il tecnico ('Donadoni ci stai stretto, ora pagaci il biglietto!') dopo la trasferta con la Sampdoria. «Sono tranquillo e sono convinto che il pubblico ci darà una mano». Probabile il ritorno al 4-3-3 con Pulgar in mediana: «Erick sta bene, ci sarà», osserva il tecnico bergamasco. Ci sarà anche Palacio, in scadenza di contratto a giugno al quale Donadoni lancia un messaggio: «siamo convinti che possa essere importante nel futuro per questa società. Da parte nostra c'è la speranza che prolunghi». Niente Destro, ancora ai box per problemi al ginocchio: «Mattia - argomenta l'allenatore - ha cominciato solo ieri a fare qualcosa sul campo». Soprattutto niente sconti al Milan di Gattuso. «Il Milan si è adeguato al carattere e ai concetti del suo allenatore - conclude Donadoni -. Non è stato molto continuo nell'ultimo periodo ma sono cose che ci possono stare, ma basta poco a far pendere l'ago della bilancia: non dovremo sbagliare l'interpretazione della partita».

