Milan-Gattuso, ci siamo: nelle prossime ore la firma sul rinnovo fino al 2021

Salvatore Riggio

Manca poco per il tanto atteso rinnovo di Rino Gattuso. Nelle prossime ore ci sarà la fumata bianca, annunciata ufficialmente poco prima della mezzanotte: il tecnico rossonero firmerà un triennale con il Milan fino al 2021, partendo da 2 milioni di euro netti, premi esclusi. È il primo tassello per la prossima stagione. Un rinnovo meritato sul campo da Gattuso, che dal 23 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 non aveva mai perso in campionato portando il Milan a lottare addirittura per un posto in Champions. Non solo. Il merito dell’ex centrocampista, che a novembre era stato promosso dalla Primavera in prima squadra per subentrare a Vincenzo Montella (oggi al Siviglia), è stato quello di recuperare mentalmente tutti i giocatori in rosa e ridargli un ruolo centrale nel nuovo progetto. Ha protetto la squadra (e lo sta facendo ancora adesso) dalle indiscrezioni delle ultime settimane legate alla situazione finanziaria del misterioso Yonghong Li. Ha bastonato i suoi giocatori quando c’era da tenere alta la concentrazione (ricordare l’esclusione di Kalinic nella lista dei convocati per la gara col Chievo); li ha incoraggiati nelle situazioni più difficili. Risultato? Nelle 11 giornate del ritorno ha ottenuto 26 punti (25 quelli conquistati in tutto il girone di andata); in Europa League è arrivato fino agli ottavi (eliminato nella doppia sfida con l’Arsenal); in Coppa Italia deve giocarsi la finale contro la Juventus (Olimpico di Roma, il 9 maggio). Insomma, in questo Milan c’è tutto il carattere e l’orgoglio di Rino, che nella rincorsa per il quarto posto non ha ancora alzato bandiera bianca.

