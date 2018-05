Juve-Milan, una coppa di contrari

di Alessandro Angeloni

Che ne sarà di questa Coppa, che conta tanto per entrambe le squadre e per motivi diametralmente opposti. Il Milan ha fame perché non mangia da un po' di tempo, per la Juve invece è quasi una sorta di appagamento da cannibalismo. Gattuso si è guadagnato la conferma nel Milan con una striscia di risultati di buon livello tra febbraio e aprile e ora vuole meritarla ancora di più alzando un trofeo, che per la storia in assoluto dei rossoneri è un contentino, per quella recente è un pezzetto d'oro. Allegri è come se avesse sempre lo stomaco vuoto, ha appena vinto (ormai manca davvero poco) il suo quarto scudetto di fila e vuole anche la quarta Coppa Italia, fin ora da quando allena la Juventus le ha sempre conquistate (cinque volte i bianconeri hanno fatto il double, 1959-1960, nel 1994-1995, nel 2014-2015, nel 2015-2016 e nel 2016-2017), ovvero tre, è a caccia del quarto successo consecutivo. Proprio come gli scudetti.

STORIA

Diciottesima finale per i bianconeri (dodici vittorie e cinque sconfitte), quattordicesima per i rossoneri, che in passato avevano altri obiettivi a cui pensare (5 successi e otto sconfitte totale). La sfida arriva nella settimana migliore per entrambe, con gli obiettivi quasi raggiunti, anche se la squadra di Gattuso, il piazzamento in Europa League non è ancora arrivato ufficialmente, dovrà sancirlo contro l'Atalanta o questa sera stessa, alzando la Coppa all'Olimpico, davanti al presidente Mattarella, che ieri ha accolto le due squadre al Quirinale. Il Milan arriva in finale, come due anni fa, dopo una stagione vissuta con l'ansia. Nel 2016 a traghettare i rossoneri c'era Brocchi e all'Olimpico è stata battaglia vera, forse la migliore prestazione di quell'annata storta; ora c'è un altro traghettatore, Gattuso, che però ha la certezza di restare e chissà per quanto ancora traghettare. Di certo, un successo lo aiuterebbe a non sentirsi troppo di passaggio e magari aprire un ciclo con il Milan, con una faccia rossonera come quella di Ringhio. C'è chi può aprire un ciclo e chi rischia di chiuderlo, Allegri. Max è quasi alla fine del suo percorso, di sicuro vincente. Scudetti, coppe Italia, Supercoppe italiane, due finali di Champions, ma ora siamo quasi al gong. Max ha forse bisogno di cambiare aria, cercare nuove strade per il successo e il club lo potrebbe accontentare, infatti già si guarda intorno per il sostituto. La Juventus ha bisogno di essere ringiovanita in alcuni elementi chiave. Perderà, a quanto pare, Buffon, che stasera, questo è il paradosso, giocherà la sua prima finale con la maglia bianconera, poi Barzagli e Chiellini hanno superato abbondantemente i trenta. Bonucci stavolta è il nemico, che ha smesso di vincere ma ha voglia di ricominciare. Gattuso ha il dubbio di Biglia, Allegri riprova Cuadrado terzino e recupera Mandzukic. Le migliori formazioni in campo. La Coppa Italia la vogliono vincere tutti.

