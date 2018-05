Milan, Gattuso: «Dimenticare la Juve, ci giochiamo ancora tanto»

di Salvatore Riggio

Una finale di Coppa Italia da dimenticare. «Ci giochiamo ancora molto», avvisa Rino Gattuso.



Donnarumma. «Si è preso le sue responsabilità. Ha fatto due errori, ma ci sta nello sport ad alto livello. Il bello del calcio è avere subito un’altra possibilità e potersi rifare per cercare di farsi perdonare».



Addio Donnarumma. «Parlatene con Fassone e Mirabelli, loro fanno il mercato, io l’allenatore. Nel calcio serve anche una mente lucida e tranquilla, non solo il talento. Gigio ora non è tranquillo. Prima della finale si sente parlare di addio e di Psg».



Coppa Italia. «Enorme delusione, anche per i tanti tifosi al seguito. Da parte mia ho cercato di restare lucido, sapevo anche prima della gara che dopo la Juventus ci sarebbero stati due scontri diretti. Alla squadra ho detto subito di mettere via la delusione e pensare al campionato».



Milan. «Ai ragazzi ho fatto i complimenti per come hanno lavorato negli ultimi giorni, poi sono stato molto sulla loro testa anche se so che questa sconfitta brucerà. Non dobbiamo dare colpe a nessuno, gli errori fanno parte del gioco e il responsabile sono io».



Atalanta. «Vanno al massimo da due anni. Hanno forza fisica, mentalità e giocano a tutto campo. Domani serve ripartire dai 55’ fatti con la Juventus, prima dei 4 gol avevamo fatto la partita che chiedevo. Se perdi palla in uscita ti fanno male».



Modulo. «Se giochiamo 4-3-3 servono determinati giocatori ed è normale giochino sempre quelli. Se tolgo Suso e Calhanoglu, c’è Borini che ha caratteristiche totalmente diverse. Questi 11 mi danno più garanzie».



