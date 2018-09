Milan, Gattuso: «Dobbiamo capire di essere bravi, Higuain domani farà altri gol»

di Salvatore Riggio

«Vogliamo passare il turno e Higuain farà altri gol già domani», sono le parole di Rino Gattuso alla vigilia del debutto in Europa League in Lussemburgo, a casa del Dudelange.



Milan. «Per come si allenano questi ragazzi, dobbiamo credere davvero al potenziale che abbiamo. Dobbiamo migliorare, cercare di essere costanti e ancora si tocca con mano qualche fatica. Tra Napoli e Cagliari un solo punto a casa, dobbiamo lavorarci ed essere consapevoli che siamo forti e giovani».



Reina. «Pepe giocherà, ci sta dando tantissimo e non solo a livello calcistico. Sta dando alla squadra leadership e carisma. Non dobbiamo più regalare venti o trenta minuti a nessuno».



Higuain. «Gonzalo è un grandissimo campione e si allena ogni giorno con entusiasmo. Tutte le punte vivono per il gol, si è sbloccato e domani avrà altri 90’ per farne un altro».



Esperienza europea. «Ne ho fatta da calciatore e ora cambia tutto come allenatore. Ora devo far capire ad ogni ragazzo l’importanza di questa competizione, è un dovere fare bene e continuare a migliorare. L’obiettivo è passare il turno, dai sedicesimi in poi cercheremo di esserci col la gamba giusta e lo spirito giusto».

