Milan, Gattuso: «Higuain può farci fare il salto di qualità»

«Il Pipita può farci fare il salto di qualità». Il tecnico del Milan Rino Gattuso commenta così l'acquisto dell'attaccante argentino. «Il suo arrivo non mi spinge a cambiare modulo -aggiunge il 40enne allenatore rossonero in conferenza stampa da Santa Clara, in California, alla vigilia del match di International Champions Cup contro il Barcellona- La base sarà il 4-3-3, ma non è escluso che si vada a cercare anche altro. Mi aspettavo che la società facesse qualcosa. Ho parlato tantissimo con Higuain così come ho fatto con altri giocatori in questi mesi. Per noi il suo arrivo deve essere un motivo d'orgoglio». «L'ho toccato con mano il fascino del Milan -prosegue Gattuso-. Quando parli ai giocatori, nessuno ti dice che non vuole venire. È un club con grande storia e organizzazione. Siamo passati in mezzo a 4-5 anni dove non si è trovata continuità, però penso che con questa squadra e questi ragazzi giovani e con giocatori come Higuain e Caldara, si possa fare bene. Questa è una squadra che ha voglia di lavorare e che non molla una virgola». «Sono contento, sono arrivati due giocatori importanti, Mattia è un giovane interessante -sottolinea l'allenatore del Milan- Gonzalo lo conosciamo tutti, ma siamo una squadra. Dobbiamo farli sentire a casa loro e fargli capire come si sta in questo gruppo. Poi sono sicuro che ci daranno una mano per fare una stagione importante».



© RIPRODUZIONE RISERVATA