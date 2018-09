Milan, Gattuso il giorno dopo: «Deluso da Cagliari, ma ripartiamo dalla reazione»

di Redazione Sport

Gennaro Gattuso considera il pareggio con il Cagliari «una delle peggiori partite difensive» da quando allena il Milan ma è convinto che «la delusione» possa giovare alla squadra. «Oggi - spiega Gattuso a Milan Tv - nei ragazzi ho visto tantissima delusione ma serviva pensarci prima, non possiamo più fare una partenza così, non è stato un bel vedere. Ma mi piace vedere facce arrabbiate e tristi perché servono a capire che maglia indossiamo e che società siamo. Dobbiamo dare un segnale chiaro, non possiamo dare la sensazione che improvvisiamo. Ripartiamo dalla nostra reazione, per diventare squadra dobbiamo limare i nostri difetti». Gattuso ha una spiegazione per la fatica fatta da molte big in questo avvio di campionato («il calcio di provincia è tornato di alto livello, sono tutte squadre organizzate»), è soddisfatto della tenuta atletica del Milan («lavoriamo con grande intensità») ma chiede alla squadra di alzare il livello: «Sia a Napoli che a Cagliari abbiamo lasciato punti per strada, quello che stiamo facendo non basta. Dobbiamo ancora capire la forza di questo gruppo, facciamolo più velocemente possibile perché tanti di questi ragazzi non hanno ancora colto le loro piene qualità. Higuain è già leader? Non deve darci la carica solo lui. Abbiamo il dovere di conoscere le sue caratteristiche, i movimenti che gli piacciono, il modo in cui muove la palla»

