Milan, Gattuso: «Juventus superiore, ma la sconfitta brucia»

«Ci teniamo di buono la prestazione, perché il risultato è un po' bugiardo: questa partita assomiglia un pò a quella di Londra, ma nonostante la sconfitta torniamo da Torino convinti delle nostre idee». A Mediaset Premium l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso analizza il ko della sua squadra: «Anche se negli almanacchi rimarrà la sconfitta per 3 a 1 e questo mi brucia. E deve bruciare a tutti, perché solo così riusciremo ad alzare l'asticella. La Juventus è una squadra praticamente perfetta, ma la nostra prestazione è stata ottima: dobbiamo solo pensare a migliorare. In questo momento, con la qualità dei giocatori che ho, di cui sono contento, siamo comunque lontani dai bianconeri: penso che la differenza sia sostanzialmente questa». «Ora - continua Gattuso - dobbiamo pensare a recuperare le energie e poi penseremo a mercoledì: fino a poco tempo fa la Champions era una chimera irraggiungibile, vedremo cosa succederà nel derby. In questo momento l'Inter sta bene, ma anche noi cercheremo di prepararla al meglio. André Silva? Mi ha soddisfatto, è stato brillante. Ho visto meglio lui e Kalinic rispetto a Cutrone in allenamento, ma non è mica una bocciatura quella nei confronti di Patrick: è stata solo una scelta tecnica».



