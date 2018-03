Milan, Gattuso può puntare su Cutrone. Kessie: «Patrick è un giocatore incredibile»

di Salvatore Riggio

Per Rino Gattuso iniziano giorni molto importanti sulla panchina del Milan. Il rinnovo è vicino (è una questione di giorni, se non di ore) e in campionato ci sarà da sfidare la Juventus a Torino, l’Inter nel recupero del derby, il Sassuolo e il Napoli. A metà aprile si riuscirà a capire quali potranno essere i traguardi dei rossoneri. Per il primo impegno, i dubbi sono tutti in attacco. A oggi Cutrone è in vantaggio su Kalinic e André Silva per partire da titolare in casa della Juventus, in una gara difficilissima per il Milan.



Il giovane attaccante è già a quota 15 gol stagionali: 7 in campionato; 2 in Coppa Italia e 6 in Europa League. Con due acuti: il derby di Coppa del 27 dicembre (giorno della rinascita dei rossoneri) e la rete all’Olimpico contro la Roma (0-2, il 25 febbraio). Un bottino che gli ha fatto scalare le gerarchie in attacco scavalcando Kalinic e André Silva, anche se il portoghese con i gol al Genoa e al Chievo ha regalato sei punti preziosi a Gattuso. «Patrick è un giocatore incredibile», il complimento di Kessie. «Rino è molto bravo, ti dà sempre la voglia di fare tutto. La finale di Coppa con la Juve? Se vinciamo, vado a piedi a Milanello», ha proseguito il centrocampista ivoriano.



Il tecnico rossonero non vuole distrazioni. Prima si deve pensare alla sfida di Torino, poi al derby, successivamente a tutti gli altri impegni in calendario. «Serve la partita perfetta, ci proveremo», la carica di Suso. Il futuro del Milan passa da Torino.



