Milan, â€‹Gattuso: «Se battiamo la Fiorentina faccio 30 chilometri a piedi»

«Se domani si vince faccio trenta chilometri a piedi». Rino Gattuso è pronto al fioretto alla vigilia della sfida con la Fiorentina, decisiva per il Milan che oscilla fra sesto e settimo posto, ossia fra qualificazione diretta all'Europa League o attraverso i preliminari. Con il sesto posto «ci cambia la vita - nota l'allenatore rossonero -: possiamo andare in ritiro il 7 o il 9 luglio, stare qua a Milanello 10-11 giorni di fila, lavorare bene, mettere benzina nelle gambe e regole, così nessuno può rinfacciare nulla, possiamo fare la tournée in America e giocare la prima partita d'Europa League ai gironi a settembre. Al contrario dovremmo cominciare prima e fare tutto in fretta e furia. Con la Fiorentina sarà una partitaccia». Il 12 agosto il Milan affronterà anche la Juventus per la Supercoppa italiana. «Non ci sono ancora arrivato con la testa, ma sicuramente sarà bello affrontare una partita secca una settimana prima dell'inizio del campionato - spiega Gattuso -. Sarà una Juve ancora fortissima, dovremo arrivarci belli carichi, pronti».



«Io ho parlato con Suso, non vuole andare via. Il suo problema è che ha la clausola». Così Rino Gattuso sul futuro dello spagnolo, che non potrà giocare l'ultima partita della stagione del Milan per infortunio ed è da tempo al centro di voci da mercato. «I giocatori passano in ufficio, qualcuno a dire stro..., altri per cose serie, ma nessuno è venuto a bussare per dire che vuole andare via. Con Suso ho parlato, lui si trova benissimo al Milan, e il suo procuratore dice le stesse cose che sto dicendo io», ha spiegato l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida con la Fiorentina. «Mettiamoci in testa che in estate più di 3-4 giocatori non arriveranno, l'80-85% dei giocatori resterà - ha aggiunto Gattuso -. Deve arrivare gente con esperienza, professionisti in campo e a 360 gradi. Nelle partite importanti della mia gestione si è notata la mancanza di malizia ed esperienza. Vediamo cosa dirà la Uefa, se ci sarà il blocco del mercato, usciranno 3-4-5 o 6 giocatori e ne arriveranno 3 o 4».



