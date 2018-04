Milan, Gattuso: «Siamo contenti, ma la Champions è difficile»

«Siamo contenti, sapevamo che avremmo dovuto concedere qualcosa perché il Napoli è molto forte. Siamo sulla strada giusta ma questa gara ci può far alzare l'asticella, mi è piaciuto molto l'atteggiamento. Potevamo vincerla ma anche perderla però abbiamo avuto una grandissima personalità». Rino Gattuso si 'accontentà dello 0-0 con la squadra di Sarri. «Scintille nel finale? Io ho già dato da giocatore quando queste cose mi piacevano. Ma da allenatore devo dare il buon esempio - ha aggiunto il tecnico rossonero a Premium -. Il miracolo di Donnarumma alla sua centesima in Serie A? Al di là della parata mi è piaciuto come ha fatto ripartire tutte le azioni, non ha sbagliato niente, ci ha tanto grande tranquillità. Deve rivedersela questa partita, perché tecnicamente ha fatto una gara bellissima. Mi è piaciuto che abbiamo fatto correre il Napoli. Rincorsa Champions? Guardiamo a chi è più vicino. Fino a quando la matematica non ci condanna ci crediamo ma i punti dal quarto posto sono tanti»

