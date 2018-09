Milan, Gazidis è il nuovo amministratore delegato: «Riportarò il club al top»

Ivan Gazidis è il nuovo amministratore delegato del Milan. Il club rossonero ha ufficializzato in un comunicato la nomina del manager sudafricano, che assumerà l'incarico a partire dal 1° dicembre 2018. «Con l'arrivo di Ivan Gazidis come amministratore delegato, AC Milan acquisisce un manager di livello mondiale, dal brillante profilo internazionale e con un track record sportivo e di business di successo», si legge nella nota.



«Sono entusiasta di accettare questa nuova sfida e farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per riportare il Milan al top». Così Ivan Gazidis commenta la sua nomina ad amministratore delegato del club rossonero. «Ho l'opportunità di iniziare contando su un gruppo di giocatori di talento, su colleghi che lavorano con il massimo impegno e sulla forte leadership sportiva di Leonardo, Maldini e Gattuso -dice il manager sudafricano in un comunicato del Milan-. Sono grato al presidente Paolo Scaroni, al consiglio di amministrazione del club e alla proprietà per la fiducia che ripongono in me».



© RIPRODUZIONE RISERVATA