E' un recupero di gran lusso quello che va in scena a San Siro, con il derby Milan-Inter in questo inusuale orario delle 18.30 del mercoledì. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta con la Juve che ha interrotto un periodo straordinario in campionato, con 8 vittorie nelle 9 partite precedenti, mentre i nerazzurri provano a confermare le buone cose mostrate contro il Verona con l'obiettivo di operare il sorpasso alla Roma al terzo posto, utile per la qualificazione in Champions del 2018/2019.



Non è certo lo spettacolo quello che manca nei derby degli ultimi tempi, siano essi di campionato o di coppa Italia: all'andata fu 3-2 per l'Inter, l'anno scorso, in casa del Milan, l'indimenticabile 2-2 agguantato da Perisic nei minuti di recupero. In casa dell'Inter altro 2-2 con Zapata all'ultimo secondo. Più in generale nella storia, 83 le partite giocate in Serie A col Milan come padrone di casa, con 28 vittorie dei rossoneri, 24 pareggi e 31 affermazioni dei nerazzurri.

