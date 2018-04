Milan-Inter, le pagelle: Bonucci per poco non si ripete, Icardi sbaglia troppo

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 5.5

Salvato dalla Var in occasione del gol di Icardi nel primo tempo. A inizio ripresa rischia di combinarla grossa su un cross di Candreva.



CALABRIA 6.5

Gioca un bellissimo secondo tempo, lanciandosi su ogni pallone.



BONUCCI 7

La più grande occasione del Milan capita a lui al 22’. Miracolo di Handanovic.



ROMAGNOLI 6.5

Giocare dalla parte di Rodriguez non è mai facile.



RODRIGUEZ 5

Candreva lo salta sempre. Resta l’unico giocatore a non essere cresciuto con Rino Gattuso.



KESSIE 6

Mura un tiro di Rafinha in avvio di partita.



MONTOLIVO 5

Fa rimpiangere Biglia. In mezzo al campo si perde in diverse occasioni.



BONAVENTURA 5

Nella ripresa perde un pallone a centrocampo e l’Inter parte in contropiede sfiorando il gol.



SUSO 5.5

Ha sicuramente giocato meglio altri derby.



CUTRONE 6

Nei primi 45’ tocca mezzo pallone. Nella ripresa impegna Handanovic e segna in rovesciata, ma era in fuorigioco.



CALHANOGLU 6

Più pericoloso di Suso. Sui calci piazzati intimorisce l’Inter.



LOCATELLI 6

Sostituisce Montolivo, fa il suo.



KALINIC 5

In campo al posto di Cutrone, ma non dà mai il suo contributo. Il suo futuro appare lontano da Milano.



GATTUSO 6

Il pareggio è per lui una mezza sconfitta. Resta a otto punti dal quarto posto. Adesso non sarà facile raggiungere la Champions League.



PAGELLE INTER



HANDANOVIC 7

Bravissimo sulla deviazione di Bonucci al 22’. Sempre decisivo.



CANCELO 6.5

Protagonista di un duello avvincente con Calhanoglu.



SKRINIAR 6.5

Sempre presente per chiudere ogni spazio al Milan.



MIRANDA 6.5

Il brasiliano è attento. Sbaglia poco.



D’AMBROSIO 5.5

Suso dalle sue parti fa poco, ma va in affanno quando sale Calabria.



GAGLIARDINI 5.5

In ritardo su un po’ di palloni. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni.



BROZOVIC 6.5

I suoi lanci sono millimetrici. Commette qualche errore in fase di impostazione, ma in mezzo al campo si fa sentire.



CANDREVA 6

Sente l’atmosfera del derby. Impegna subito Donnarumma e consegna a Icardi un pallone d’oro. Cala nella ripresa.



RAFINHA 6.5

Quando ha la palla tra i piedi dà velocità al gioco dell’Inter.



PERISIC 5.5

Di lui ci ricordiamo soltanto un tiro in diagonale che non impegna Donnarumma. Un po’ impreciso sui cross.



ICARDI 4.5

La Var gli annulla un gol nel primo tempo per fuorigioco (mezzo piede al di là di Bonucci), mentre nel secondo tempo si divora una rete incredibile.



BORJA VALERO 6

Fa rifiatare Rafinha.



SPALLETTI 6

Alla sua Inter gli è mancata la zampata vincente.



