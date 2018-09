Milan, Leonardo ottimista: «Energia positiva intorno squadra e società»

«Tutti sono abbastanza coinvolti, c'è un'energia positiva intorno alla squadra e questa è la base». Leonardo traccia un bilancio decisamente positivo del suo primo mese e mezzo da dirigente del Milan, nel giorno del quarantanovesimo compleanno trascorso a Milanello. «Non sono molto per i compleanni, sono un pò timido, preferisco il basso profilo. Mi hanno fatto gli auguri ma niente grandi festeggiamenti», ha raccontato Leonardo a Sky, chiarendo quale sarà il coinvolgimento di Kakà nel mondo rossonero. «Kakà sarà legato a noi ma non c'è un incarico preciso - ha spiegato -. È legato alla storia del Milan, è l'ultimo pallone d'oro del Milan, rappresenta lo stile. Sarà legato per sempre, poi da tutto questo possono nascere delle cose in futuro. Ora deve restare in Brasile anche per le sue cose, ma sarà sicuramente in connessione con noi».

