Milan, lesione per Romagnoli: out almeno 2 settimane

di Redazione Sport

Il Milan dovrà fare a meno per almeno due settimane di Alessio Romagnoli, che punta a tornare in campo per la finale di coppa Italia del 9 maggio. Infortunatosi domenica nei primi minuti della partita contro il Sassuolo, il difensore «ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra», come rende noto il club sul proprio sito, specificando che «il calciatore effettuerà ulteriori controlli medici tra due settimane circa». Domenica, nel big match contro il Napoli, oltre a Romagnoli, il Milan non avrà a disposizione per squalifica l'altro difensore centrale titolare, Leonardo Bonucci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA