Milan, Li non riesce a vendere: club a Elliott in tempi brevi

È fallito l'estremo tentativo di Li Yonghong di vendere il Milan, destinato così a finire nelle mani del fondo Elliott, creditore nei confronti del quale il cinese è inadempiente da venerdì. Rifiutata l'offerta di Rocco Commisso, nelle ultime ore Li avrebbe trattato senza successo con il russo Dmitrij Rybolovlev. Ora Elliott avvierà l'iter per l'escussione: a quanto si apprende, si prevedono tempi brevi per il passaggio al fondo del Milan, messo in pegno da Li quando ad aprile 2017 ha ottenuto il prestito da 303 milioni.



Il giorno in cui il Milan si raduna per l'inizio della nuova stagione, sembra proprio coincidere con l'epilogo dell'avventura di Li Yonghong alla guida del club: 15 mesi in cui più volte il proprietario è arrivato in ritardo sulle scadenze, ricorrendo spesso a prestiti off shore per gli aumenti di capitale. Il cda del club ha dovuto sollecitare il versamento della tranche da 32 milioni per completare l'ultimo aumento di capitale e, di fronte all'inadempienza del proprietario, è intervenuto in surroga, anticipando la cifra, il fondo Elliott, già creditore di Li Yonghong per i circa 380 milioni di euro (interessi inclusi) necessari a completare l'acquisto del Milan. Il cinese aveva tempo fino a venerdì scorso per rimborsare a Elliott i 32 milioni e allungare il proprio orizzonte fino a ottobre, scadenza del primo prestito ponte, ma non lo ha fatto. Anche durante l'ultimo fine settimana avrebbe cercato invano in extremis un acquirente, in modo da poter rimborsare il debito mantenendo una quota di minoranza del Milan. Ora Elliott può avviare l'iter per l'escussione, convocando l'assemblea e prendendo il controllo prima della Rossoneri Sport Investment Lux, società veicolo basata in Lussemburgo con cui il cinese ha rilevato il Milan, e successivamente del club. Tutto, a quanto si apprende, può avvenire in tempi brevi, forse anche nel giro di 48-72 ore. Non è escluso che il fondo proceda con la sostituzione del management del Milan, mentre è da capire con quali tempi e a quali condizioni metterà la squadra sul mercato. Secondo alcune indiscrezioni, Elliott avrebbe già avviato dietro le quinte trattative con una serie di soggetti, diversi da quelli che si sono rivolti a Li

