Maldini si presenta: «Credo nel progetto Milan»

di Salvatore Riggio

«Ora la situazione è diversa. Leonardo mi ha chiamato, mi ha esposto il progetto e lo hanno fatto anche i proprietari. E credo in questo progetto. I proprietari possono decidere, valeva anche in passato e io non dovevo essere per forza incluso, ora lo sono e sono contento»: così Paolo Maldini, nella nuova veste di Direttore sviluppo strategico area sport del Milan, ha spiegato cosa è cambiato rispetto a quando in passato è stato contattato da Barbara Berlusconi o dall'ex proprietà cinese.



«Non ho mai detto di no senza prima parlare. Con il Milan di Barbara Berlusconi abbiamo intavolato un discorso che poi non è andato a buon fine, un anno e mezzo fa con la nuova proprietà cinese ho parlato ma neanche è stato definito il ruolo e ho deciso di non collaborare con loro. Ora la situazione è diversa», ha spiegato Maldini nella conferenza stampa di presentazione al fianco di Leonardo, che lo ha contattato «una ventina di giorni fa». «Ho incontrato la proprietà a New York dove ero per lavoro e cose fatte in maniera rapida - ha raccontato Maldini -. Questa società sarà solida, dobbiamo dare conto al Fair play finanziario e non ci saranno spese pazze. Ma per il mercato ci sarà tempo, sono appena arrivato. Mi è stato garantito che la società è seria e vuole tenere questo club a medio lungo termine. Questo mi ha fatto dire di sì. La mia storia mi obbliga di non prendere impegni a breve termine».

