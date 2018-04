Milan-Napoli, le pagelle: Donnarumma salva i rossoneri, Milik condanna Sarri

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 8

Una parata incredibile sul tiro ravvicinato di Milik che vale più di un gol.



CALABRIA 5.5

Quando Insigne lo punta, tutto diventa più difficile.



MUSACCHIO 6

Sbaglia soltanto nel recupero quando perde Milik.



ZAPATA 7

Non fa rimpiangere né Bonucci né Romagnoli. Gioca con la fascia di capitano.



RODRIGUEZ 6

Meglio rispetto alle ultime partite. Si propone anche in attacco.



KESSIE 5.5

In mezzo al campo è un po’ disordinato in fase offensiva e perde troppi palloni.



BIGLIA 5.5

Va su tutti i palloni, ma non sempre è in anticipo.



BONAVENTURA 5.5

Impegna subito Reina con un rasoterra da fuori area, ma si perde nella ripresa.



SUSO 6

Manda un po’ in tilt Hysaj e mette in mezzo molti palloni.



KALINIC 4.5

Aveva salvato il Milan con il Sassuolo, ma stavolta sbatte sul muro eretto da Koulibaly.



CALHANOGLU 6.5

Attacca e difende e per poco, nel primo tempo, non sorprende Reina con una sassata da fuori.



ANDRÉ SILVA 5

In campo per dare qualcosa in più, ma non entra mai in partita.



GATTUSO 6.5

Si tiene stretto questo pareggio e il sesto posto. Potrebbe osare di più.





PAGELLE NAPOLI



REINA 6.5

Bravo su Bonaventura e fortunato sul siluro di Calhanoglu.



MAGGIO 5.5

Calhanoglu non è un avversario facile da domare.



ALBIOL 6

A tratti in difficoltà, ma lascia poco spazio a Kalinic.



KOULIBALY 7

Un gigante in difesa. Non perde mai un duello.



HYSAJ 5.5

I pericoli del Milan arrivano dalla sua fascia.



ALLAN 6

Un motorino in mezzo al campo. Corre su tutti i palloni.



JORGINHO 6

Brillante con le sue palle filtranti per l’attacco.



HAMSIK 6

Partecipa alle manovre offensive del Napoli e va al tiro in due occasioni.



CALLEJON 6

Si fa vedere con una conclusione da fuori area che finisce sul fondo.



MERTENS 5.5

Si presenta davanti a Donnarumma e si fa respingere il tiro.



INSIGNE 6.5

Il migliore dei tre tenori. Impensierisce la difesa del Milan con il suo cambio passo e il palleggio.



ZIELINSKI 5.5

Meno bene rispetto al suo capitano.



MILIK 4.5

In pieno recupero il suo è un errore gravissimo.



SARRI 5.5

Il suo Napoli ha realizzato zero gol a San Siro.

