Milan, la guarigione era un miraggio: il futuro si gioca tutto a Bergamo

di Salvatore Riggio

Ora non si può davvero più fallire. Il Milan esce ridimensionato dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juventus e ora rischia davvero di non qualificarsi nemmeno all’Europa League della prossima stagione. Con tanto di danno economico mostruoso, dopo il mercato faraonico della scorsa estate. A Roma hanno fallito tutti: vecchi e nuovi, giovani e veterani, certezze e scommesse. In primis, ha sbagliato tutto Donnarumma, che dalle diatribe sul rinnovo all’Olimpico ha vissuto una stagione da dimenticare. E ora i tifosi del Milan si chiedono quanto vale davvero il portiere. Lo dirà il mercato, ma si ha la sensazione che nessuno sia pronto a investire più di 40 milioni di euro. Se ne dovranno fare una ragione sia il club di via Aldo Rossi sia, soprattutto, Mino Raiola, il potente e famelico procuratore del numero 99 milanista. In secondo luogo, non può essere accettato l’atteggiamento superficiale della squadra, che ha sofferto le verticalizzazioni della Juventus, il suo giro palla e la sua corsa. Insomma, questo Milan non è mai guarito. Con Rino Gattuso si è rialzato, ha lottato e giocato con il cuore, ma non è guarito. I limiti tecnici ci sono, nessuno può negarlo. Ma ora, a due giornate dalla fine della stagione, serve l’orgoglio per centrare l’ultimo traguardo, il sesto posto. Contro l’Atalanta il Milan deve vincere: i rossoneri sono a +1 dalla squadra di Gian Piero Gasperini e in caso di sconfitte a Bergamo e con la Fiorentina sarà addio anche al settimo posto e ai preliminari di Europa League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA