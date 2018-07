Milan, Leonardo: «Niente follie di mercato. Bonucci? La Juve idea sua. Gattuso mai in discussione»

«Siamo legati al financial fair play sul mercato. Il fatto che siamo stati riammessi in Europa League è una dimostrazione della forza di Elliott, ma bisognerà anche rispettare i paletti. Non sarà possibile fare un grande colpo». Lo ha detto Leonardo, nuovo direttore tecnico del Milan, nel corso della presentazione alla stampa. «Non sarà un mercato folle, sarà un mercato saggio in base a quello che sarà possibile fare. Purtroppo abbiamo anche poco tempo», ha spiegato il nuovo dt rossonero.



Gattuso. «E' stato primo ad essere confermato, quindi il suo ruolo che non è mai stato messo in

discussione. È normale che ci siano voci, siamo in mezzo al mercato e ci sono allenatori importanti liberi. Ma nessuno di noi ha mai parlato di Conte, nessuno ha mai pensato al cambio di Gattuso. È cresciuto come allenatore, è un uomo del Milan, quindi ripartiamo da lui».



Bonucci. «La situazione con la Juventus parte da un desiderio di Bonucci. Se esiste una volontà comune e la cosa è interessante per tutti, realizzeremo, se non sarà così non c'è nessun obbligo. Tutto parte da un'idea sua, da lì abbiamo iniziato a parlare e vedremo se sarà possibile. Comunque ho incontrato anche altre persone, non solo la Juve, è una cosa normale. Siamo arrivati durante il mercato e in ritardo, era quasi un obbligo incontrare tante persone. È normale che un giocatore possa avere un desiderio, ma anche lui conosce gli equilibri del mercato e di quello che rappresenta. È un giocatore che è arrivato l'anno scorso come simbolo del cambiamento e ha fatto il capitano fin da subito, cosa rara. Non è detto che vada via o che stia al Milan, per ora abbiamo solo questo».



L'incarico. «È sempre difficile ritornare. Ma qui al Milan c'è un pezzo della mia vita e realizzare qualcosa in quella che è la mia seconda casa è la sfida più grande. Ci sono tante cose da capire, è un inizio, abbiamo bisogno di tempo ma tornando qui ho già ritrovato una trentina di persone».



Il passato all'Inter. «La contestazione? Comprensibile, rispetto le posizioni di tutti, se vengono discussi i sentimenti è perché ci sono stati. L'ho già vissuto quando sono andato all'Inter, capisco e lo rispetto».



L'attacco. «C'erano tante trattative in corso. Per Kalinic ci sono tante opportunità, non solo l'Atletico Madrid. Ci stiamo lavorando. Per André Silva il discorso è diverso, bisogna vedere cosa vuole lui e cosa possiamo dare noi».

