Milan-Roma, Var protagonista: annullati i gol di Higuain e Nzonzi

Var protagonista a San Siro. Due reti sono state annullate, una per parte, dalla video assistenza. Prima è arrivata la delusione per Gonzalo Higuain, che aveva realizzato al 16' st la prima rete con la maglia del Milan, annullata poi per fuorigioco millimetrico e vanificando il possibile 2-1 rossonero. Poco più tardi, al 30', è stata la volta della Roma di illudersi del vantaggio per una rete di N'Zonzi, che è stata annullata per un tocco di mano dello stesso francese prima di battere in rete. Nessuna delusione per il match winner, il rossonero Cutrone, la cui rete in pieno recupero sul filo del fuorigioco è risultata regolare, facendo esultare il popolo milanista.

