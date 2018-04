Milan-Sassuolo, Kalinic ritrova il gol, Kessie è disastroso

di Salvatore Riggio

G. DONNARUMMA 5.5

Stava per combinare un pasticcio al 34’ quando non trattiene un tiro di Politano. Non può nulla sul gol del Sassuolo.



ABATE 5.5

Mai uno spunto in fase offensiva. L’assenza di Calabria si fa sentire.



BONUCCI 5

La sua è una prestazione altalenante. Si fa ammonire per protese e salterà la sfida con il Napoli.



ROMAGNOLI ng

Si fa male al flessore della coscia sinistra e fa posto a Musacchio al 6’.



RODRIGUEZ 5

I soliti errori. Per lo svizzero questa non è una bella stagione.



KESSIE 4.5

Sbaglia tutto. L’errore a mezzo metro dalla linea di porta al 1’ la dice tutta sulla sua prestazione.



BIGLIA 5

In difficoltà tra Sensi e Missiroli.



BONAVENTURA 4.5

Il pubblico sta diventando insofferente nei suoi confronti. Sfiora il gol nel recupero, ma non basta a salvare la sua prestazione.



SUSO 6.5

Lo spagnolo mette in mezzo una quantità importante di palloni, che nessuno riesce a deviare in rete.



CUTRONE 5

All’ultimo minuto ha vinto il ballottaggio con André Silva, ma è in fase calante.



CALHANOGLU 6

Sono suoi i tiri più pericolosi del Milan.



MUSACCHIO 6

Sostituisce Romagnoli. Non giocava da un po’ e si vede. Suo l’assist per Kalinic.



ANDRÉ SILVA 6

In campo per dare peso all’attacco.



KALINIC 6.5

Ritorna al gol. Per lui è una liberazione: criticato tantissimo, vuole tornare a essere decisivo.



GATTUSO 5.5

Non approfitta delle sconfitte di Roma e Inter. Dice addio al quarto posto e ora si deve difendere dalla Fiorentina, risalita fino a -2.

