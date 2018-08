Milan, Scaroni: «La squadra non mi da alcuna preoccupazione»

di Redazione Sport

«Il Consiglio d'Amministrazione è andato bene, non ho alcuna preoccupazione dal Milan. Abbiamo parlato della Uefa ma anche di altre cose, altrettanto importanti». Taglia corto il presidente del Milan Paolo Scaroni, intercettato dall'Ansa all'uscita della sede del club dopo il Cda odierno e apparso sereno nonostante la sconfitta subita in rimonta a Napoli.



Questa mattina gli 8 membri del Cda si sono riuniti a Casa Milan, chi presente fisicamente, chi in conference call, per programmare i lavori dopo le vacanze estive. Il Milan resta in attesa delle motivazioni del Tas, che ha riammesso il Milan in Europa League, per intraprendere il percorso verso un accordo con la Uefa per le violazioni sul Fair Play Finanziario del triennio '14/17. Il club deve anche decidere chi sarà il nuovo ad, ruolo ricoperto finora ad interim dallo stesso Scaroni: Ivan Gazidis resta il favorito ma deve prima liberarsi dall'Arsenal.

