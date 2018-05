Milan, Suso infortunato: salta la partita contro la Fiorentina

Stagione finita per Suso: lo spagnolo non sarà infatti a disposizione di Gennaro Gattuso nella gara di domenica contro la Fiorentina per una lesione muscolare alla gamba sinistra. Suso, secondo quanto fa sapere il Milan, ha accusato il problema sul finire dell'allenamento di ieri e potrà riprendere l'attività agonistica tra circa 15 giorni. Gattuso contro la Fiorentina, partita decisiva per il sesto posto, non potrà contare nemmeno sull'infortunato Conti e sugli squalificati Borini e Montolivo.



