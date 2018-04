Milan, il turnover per rinascere: c'è da difendere il sesto posto e pensare alla Coppa Italia

di Salvatore Riggio

Nonostante la vittoria sfiorata contro il Sassuolo (con un super Consigli in porta), a preoccupare i tifosi rossoneri è la stanchezza della squadra di Rino Gattuso. La rincorsa Champions è stata estenuante e ha tolto energie fisiche e mentali ai giocatori. Dal 23 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 il Milan in campionato non aveva mai perso: otto vittorie e due pareggi con Fiorentina e Udinese, entrambe in trasferta. Le prime avvisaglie di queste fatiche si erano già palesate in casa del Genoa e a San Siro con il Chievo, ma le vittorie in extremis (grazie agli unici due gol di André Silva in serie A) avevano mascherato i problemi. Così come la prestazione all’Allianz Stadium contro la Juventus. Invece, nel derby contro l’Inter il Milan aveva mostrato tutte le difficoltà. Tanto da rischiare una pesante sconfitta se Icardi non avesse sbagliato due gol incredibili.

IL TURNOVER

Gli errori di impostazioni e la condizione fisica non ottimale sono stati i due problemi visti anche contro il Sassuolo. Perché allora non optare per il turnover per ridare fiato alla squadra nel momento più delicato della stagione? Con il senno di poi, forse sarebbe stato più utile far riposare alcuni elementi come Romagnoli (già in settimana non stava benissimo), Bonaventura e Cutrone. Far rifiatare la squadra in vista della gara col Napoli e cominciare a preparare il Milan per la finale di Coppa Italia del 9 maggio contro la Juventus. Senza correre il rischio di arrivare impreparati fisicamente. Con i due punti persi con il Sassuolo, i rossoneri hanno quasi detto addio alla Champions e devono salvare almeno l’Europa League. La Fiorentina è a due punti e non sbaglia più una partita. Fallire anche la qualificazione alla seconda manifestazione continentale, sarebbe un disastro per la società. Prendendo in considerazione che i viola saranno a San Siro nell’ultima partita della stagione. Una sfida che si preannuncia da dentro o fuori.

