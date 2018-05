Al via CdA del Milan, si parla di rifinaziamento e Uefa

È iniziato intorno alle 12.45 il Consiglio di Amministrazione del Milan. Presenti a Casa Milan l'ad Marco Fassone, l'Executive director David Han Li, Paolo Scaroni, Marco Patuano e Roberto Cappelli. Gli altri tre membri cinesi del CdA, tra cui il presidente Yonghong Li, sono riuniti in videoconferenza. All'ordine del giorno due punti fondamentali: il rifinanziamento al prestito-ponte da 303 milioni di Elliott in scadenza a ottobre ed il recente no della Uefa alla richiesta di Settlement Agreement. Tra le altre cose, è atteso il versamento da parte di Yonghong Li di una quota di circa 10 milioni di euro come aumento di capitale. È durato circa un'ora il Consiglio di Amministrazione del Milan presso la sede della società rossonera. Nel corso della riunione del CdA si è parlato del rifinanziamento del prestito-ponte da 303 milioni di Elliott in scadenza a ottobre e il recente no della Uefa alla richiesta di Settlement Agreement. Riguardo le decisioni prese nel corso del CdA, parlerà a breve l'amministratore delegato del club rossonero Marco Fassone.

