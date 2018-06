Milan, un guaio tira l'altro: chiesti tre mesi di stop per Reina

Non sarà semplice per il Milan ribaltare la sentenza Uefa che esclude il club rossonero dall’Europa League nella prossima stagione. È quello che si intuisce dal dispositivo del massimo organismo continentale (le motivazioni, severissime, saranno pubbliche nei prossimi giorni). È scritto nero su bianco che il Milan è stato condannato per aver sforato dei limiti del fair play finanziario nel triennio 2014-2017. Un dato oggettivo, che non può essere smentito. Inoltre, secondo l’Uefa, la nuova...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO