Milan, l'urlo di Gattuso: «Non possiamo mollare. Il rinnovo? Sono più incazzoso e niente rivoluzione»

Rino Gattuso non vuole mollare la rincorsa alla Champions. L’inseguimento riparte con il Sassuolo: «Abbiamo il dovere di crederci». Sul rinnovo: «Sono più incazzoso, non aspettatevi una rivoluzione».



Milan. «Veniamo da due gare tirate, abbiamo fatto meglio con la Juventus. Ma giocano anche gli altri. Il Sassuolo contro il Chievo ha finito in nove. Vi preoccupate se molliamo, ma ci stiamo giocando tanto. Abbiamo tanti obiettivi e fino a quando la matematica non ci condannerà, dovremo crederci. Comunque, ci stiamo giocando anche l’Europa League».



Partita. «Dovremo stare attenti, loro giocano in verticale. Hanno degli squalificati e qualche acciaccato, ma ogni volta che hanno la palla hanno giocate codificate. Possono fare male. Non dobbiamo dare campo».



Sassuolo. «Hanno bisogno di fare punti. Fanno poche cose, ma le fanno bene. Ci possono mettere in difficoltà».



Rinnovo. «Sono più incazzoso di prima, ho più voglia. Nel calcio basta poco, basta perdere tre partite e mi trovo fuori da Milanello con le borse in mano. Sento più pressione perché è la società lavoro e oggi mi sento più pressione perché ho la consapevolezza che dobbiamo migliorare ancora, abbiamo i margini».



Mercato. «Sui giornali avete iniziato a parlare della gente nuova che arriverà, ma oggi i migliori sono i 25 in rosa. Sta alla società se dobbiamo fare qualcosa, ma non aspettatevi la rivoluzione. Abbiamo una buona base e serve avere rispetto per i giocatori che a oggi hanno a tratti espresso un buon calcio. Fino a quando la matematica non ci condanna scendiamo in campo per crederci. Dobbiamo pensare a consolidare il posto in Europa League, non possiamo sbagliare nulla. Dobbiamo stare molto attenti e non mollare di una virgola».



Derby. «Rivedendola, a livello tecnico abbiamo sbagliato qualcosa, ma la squadra si è comportata bene. La parata più importante l’ha fatta Handanovic nonostante le due grandi occasioni loro, poi abbiamo sofferto per meriti loro e demerito nostro».



Atteggiamento. «Su quale aspetto la squadra dovrebbe assomigliarmi? A me non deve assomigliare. Mi piace giocare un calcio propositivo con grande organizzazione. Le mie caratteristiche da calciatore sono diverse da come vedo il calcio da allenatore. La cosa che mi piacerebbe vedere è sentire tante volte la puzza del pericolo, penso che oggi questa squadra deve migliorare sotto questo aspetto, mettersi a disposizione e metterci sempre una pezza».



Rapporto con i giocatori. «Ho un rapporto particolare con i ragazzi, poi non so se qualcuno mi pugnala alle spalle. Con loro mi sento a mio agio e viceversa. Non c’era bisogno del rinnovo per ringraziarli. Per essere allenatori si deve essere coerenti e non prenderli mai per il culo».



Donnarumma. «Può fare di più. Ha fatto cose importanti in questi primi anni di carriera e allora ci ha abituato bene. Ho grande rispetto per lui, non mi dà preoccupazioni».



Bonaventura: «Più sento criticare i miei giocatori, più li faccio giocare. Lo penso veramente, il mio problema è che non regalo niente a nessuno».

