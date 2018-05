Milan, verso la finale: dubbio Kalinic-Cutrone. Biglia si allena in gruppo

di Salvatore Riggio

Il Milan sembra rigenerato. Nel gioco e nei risultati. Il 4-1 rifilato al Verona ha condannato i veneti in serie B e riportato la squadra di Rino Gattuso al sesto posto, davanti all’Atalanta. Ora l’obiettivo è la finale di Coppa Italia di mercoledì sera, in programma all’Olimpico di Roma. Il grande dubbio è chi fare giocare in attacco tra Cutrone e Kalinic: il croato sembra in vantaggio, ma la giovane punta è apparsa in forma. Forse, non si può rinunciare a lui, come non si può rinunciare a Calhanoglu. In difesa Romagnoli è ormai del tutto recuperato. Così come Suso. La bella notizia riguarda Biglia: l’argentino si è allenato in gruppo e, per il momento, ha prenotato un posto in panchina per entrare a gara in corso. Contro il Benevento il centrocampista si era procurato una «frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari». Biglia ha svolto la prima parte della seduta (quella atletica) con il resto della squadra. E potrebbe essere quindi convocabile (una decisione sarà presa entro domani). Una cosa, però, è certa: Biglia sta stringendo i denti. L’ex laziale non vuole mancare la finale per nessuna ragione al mondo.

