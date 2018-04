Milinkovic è tornato, la Lazio ha ritrovato il suo centrocampista migliore

di Gabriele De Bari

Milinkovic è tornato, la Lazio ha ritrovato il suo miglior centrocampista. Un mese difficile nel quale non era più riuscito a dare il meglio, a incidere nei meandri delle partite, a essere decisivo anche in zona gol. Insomma, un Milinkovic sotto tono, lontano parente del calciatore esplosivo, forte, trascinatore di un reparto dove ha spesso fatto la differenza. Tanto che l'allenatore Inzaghi lo aveva sia lasciato fuori, che sostituito come nella trasferta di Salisburgo. Adesso, che il campionato è entrato nella sua fase calda e determinante, ecco che il talento serbo (classe 1995) è tornato a essere l'elemento di grande spessore, che cambia gli equilibri delle sfide. Contro la Sampdoria, in una gara che scivolava via senza tanti sussulti, Milinkovic si è tuffato di testa, come un falco, su un cross di Radu e sbloccare il risultato. Ma la sua prova è stata costellata di tante giocate importanti, come l'assist per mandare in gol Immobile per il 3-0. Un Milinkovic su grandi livelli che rappresenta una garanzia per la Lazio nella volata Champions. Poi rappresenterà anche l'uomo-mercato su valutazioni da capogiro che potrebbero anche tentare la società.

