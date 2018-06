Milinkovic & Kolarov alla guida dell’ItalSerbia

di Alberto Abbate

I riflettori sono già tutti puntati su di lui: il golden boy Milinkovic è pronto all’esordio con la sua Serbia in Russia. Poco importa che si giochi alle 14 contro il Costa Rica, Sergej dovrà brillare più del sole. In patria confidano sul centrocampista biancoceleste, uno degli oggetti più desiderati e costosi di questo mercato, affinché possa guidare i compagni alla prima vittoria per provare a conquistare la qualificazione agli ottavi dietro il Brasile superfavorito. Oggi alla Samara Arena di...

