Minaccie alla moglie di Oliver arbitro di Real-Juventus, la polizia indaga

di Redazione Sport

Michael Oliver e sua moglie nel mirino degli 'haters'. Stando a quanto riporta la Bbc gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell'arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions tra il Real Madrid e la Juventus, sono stati inondanti di minacce di morte verso il marito e insulti sessisti. La Bbc pubblica anche alcuni tweet offensivi rivolti alla signora Oliver, anche lei arbitro del campionato di calcio femminile: «Stupida p..., lui è orribile come te», «Devi crepare tu e quel pezzo di m...di tuo marito», «Mena tuo marito bastardo», sono alcuni dei messaggi sull'account twitter della donna. La polizia britannica ha aperto un'indagine e ha chiuso tutti gli account, ma altre minacce sono arrivate sul cellulare della moglie dell'arbitro il cui numero era stato pubblicato sempre sui social dopo la partita di Champions. Qualcuno ha pensato anche di andare a bussare alla porta dell'abitazione della coppia, urlando insulti di ogni tipo. Il direttore di gara inglese è finito al centro delle critiche per il rigore concesso al 93' al Real Madrid, poi trasformato da Cristiano Ronaldo, che ha reso vana la grande rimonta della Juventus. Contro l'arbitro si è scagliato anche il portiere e capitano bianconero Gigi Buffon, espulso per proteste dopo che il penalty era stato assegnato agli spagnoli.

