Misano, Zanardi parteciperà all'unica tappa italiana del campionato DTM

Alex Zanardi parteciperà sul circuito di Misano all'unica tappa italiana del campionato DTM, in programma dal 24 al 26 agosto. Dopo la presentazione del 5 maggio ad Hockeneim, con l'annuncio del ritorno in Italia del prestigioso campionato automobilistico che vedrà per la prima volta le gare in notturna, ecco un'altra notizia che attirerà in tutto il mondo attenzione sull'evento. Zanardi sarà a bordo di una BMW M4 DTM adattata alle sue esigenze e tornerà protagonista in questa competizione dopo i test del 2012 e la gara finale della stagione 2015. «Mi sento come un bambino in un negozio di dolciumi - il primo commento del pilota bolognese - e non vedo l'ora di correre a Misano. Avevo programmato di esserci come appassionato di corse sul circuito romagnolo, invece ci sarò da protagonista in pista e nell'inedita configurazione di una gara DTM in notturna. È semplicemente fantastico». «Siamo felici di accogliere Alex Zanardi sulla griglia del DTM», dice Gerhard Berger, presidente della società che organizza il campionato. «È un personaggio straordinario e popolare, in Italia e nel mondo. La sua vita e il suo esempio, le sue prestazioni da atleta insieme ad umanità ed ottimismo, ispirano forza a milioni di persone in tutto il mondo -aggiunge Berger-. Sappiamo che sarà una partecipazione vera, non scenderebbe in pista se poco convinto e di fronte ad un pubblico che lo ama tanto. Conoscendolo, sappiamo che si preparerà con scrupolo, professionalità ed ambizione. Benvenuto in DTM, caro Alex».

