di Andrea Gionti

Un test prezioso che ha lasciato intravedere ottimi segnali anche contro un avversario militante in categoria superiore. La Mistral Città di Gaeta è uscita a testa alta dal “Tomei” contro il Sora (Eccellenza) cedendo soltanto 2-1 e sognando il successo dopo il vantaggio del solito Mariniello, rovesciato dall’uno-due dell’ex Formia Di Stefano e poi di Cardazzi. Peccato che a 2’ dalla fine il regista Vitale abbia colpito il palo per il possibile 2-2. Buona la prestazione tra i bianconeri sorani dell'ex bomber del Gaeta Calcio Alex Cano. «La condizione non è ancora al massimo e lo sapevamo dopo i normali e duri carichi di lavoro. La squadra ha comunque mostrato di non aver nulla da invidiare. Servirà ancora crescere su alcune fasi, ma devo dire che per ora va bene così. Ci sono ancora tanti giorni prima dell’inizio del campionato e quindi tutto il tempo per affinare schemi e gioco», ha commentato il mister gaetano Alessandro Parisella.

