di Andrea Gionti

Obiettivo raggiunto al suo primo anno di Promozione, con una salvezza anticipata già da diverse settimane. Dopo l’inopinato ko esterno contro lo Scalambra Serrone, è arrivato il tanto atteso riscatto da parte della Mistral Città di Gaeta che ha rifilato una cinquina allo Sporting Vodice, imbattuto da quattordici giornate. Dopo la presa di posizione della dirigenza gialloblu il rendimento si è subito impennato verso l’alto e così i ragazzi di Alessandro Parisella domenica ad Alatri potranno confermarsi al settimo posto in classifica, visto che proprio il Vodice a 39 non può più agguantarli. Un ottimo viatico anche per programmare con netto anticipo la prossima stagione, con la Mistral, che ha stretto un accordo di collaborazione con l’altro club locale della Pgs Don Bosco, che punta ad un torneo di primo piano. Da ricordare che il miglior marcatore è il centrocampista Fabio Fanelli, a quota 11, un giocatore che è stato tra i colpi del mercato estivo insieme al regista Gennaro Vitale.

