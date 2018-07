di Andrea Gionti

Il doppio colpo che era stato preannunciato in settimana ha trovato oggi la sua ufficialità. La Mistral Città di Gaeta non scherza e pesca ancora dall’Itri (neopromossa in Eccellenza). Dopo gli arrivi del centrale difensivo Mattia Mastroianni e dell’attaccante Mario Mariniello, il club gialloblu presieduto da Paolo Ciccariello ha presentato il bomber Antonio Marciano e l’esterno offensivo Raffaele Cerasuolo. «Ci siamo mossi con attenzione pescando giocatori motivati che provengono da un torneo dominato e che potranno fornire il loro contributo per la crescita della squadra», afferma il ds Francesco Grasso, braccio destro del tecnico Alessandro Parisella che conosce molto bene Marciano, itrano doc, classe 87, capocannoniere degli aurunci l’anno scorso con 18 gol e sicuramente uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Anche Cerasuolo, 28 anni e nativo di Giugliano, conosce bene il calcio pontino avendo già militato questa stagione tra Suio Terme Castelforte e Itri realizzando 9 gol con le due maglie. I due si aggiungono all’esterno destro Simone Ciotola, classe ’98, ex Gaeta e Portici e alla punta gaetana di ritorno Salvatore Albano (’91).

© RIPRODUZIONE RISERVATA