Roma, Monchi: «Manolas e Pellegrini sono nostri al 100% »

Monchi al fianco di Pastore in conferenza stampa ha risposto così alle domande dei giornalisti.



La scelta di Pastore. «Ha dimostrato di avere grande qualità. Vogliamo alzare il livello della squadra e lo faremo di sicuro con lui».



La trattativa. «Quando si ha la volontà del giocatore è tutto più facile. Lui aveva un alto valore nel mercato e c’erano altre squadre su di lui. La prima volta che abbiamo parlato lui era già convinto di venire».



Florenzi. «È normale che il lavoro del ds sia vicino all’allenatore. Abbiamo un rapporto bellissimo io e Di Francesco, sul mercato siamo la stessa persona. Il rinnovo di Florenzi non è facile, è un giocatore forte e non abbiamo ancora un accordo, ma vogliamo che rimanga».



Nainggolan. «Abbiamo fatto una scelta, so che qualcuno capisce e altri no. È arrivata un’offerta che abbiamo negoziato e abbiamo trovato un accordo. Il mio mestiere è fare delle scelte e le faccio a testa alta».



Alisson. «Prima gli faccio un in bocca al lupo per domani. Fino ad oggi per Alisson non ci sono offerte. Aspettiamo che finisce il Mondiale, speriamo più tardi possibile per il Brasile, e lo aspettiamo qua. Fino ad oggi non sono arrivate offerte, il mio pensiero è che continui qui. Se mi chiedete di Schick vi dico lo stesso. Penso ad oggi, non sono arrivate offerte e questa è la realtà».



Delusione Nainggolan. «Di Radja voglio solo pensare al bello passato insieme, gli do un in bocca al lupo di cuore. Abbiamo preso 8 giocatori e siamo vicini a Bianda. Penso che nessuna squadra in Europa ha preso così tanti giocatori e dobbiamo dare valore a questo. Si parla sempre di vendite, ma abbiamo venduto solo Nainggolan, Skorupski e Tumminello. Ho sempre fatto così in carriera, provando ad avere la squadra pronta il prima possibile e lo abbiamo fatto. Ancora non è chiuso il mercato, ma una parte importante del lavoro è stato fatto e questo è motivo di orgoglio. Ho lavorato con la fiducia della proprietà. Siamo tranquilli senza pensare al Fair Play Finanziario e questo è importante, non tutti possono dire questo. Ci sono regole sportive ma anche economiche. La Roma in questo momento l’anno scorso era in difficoltà, oggi siamo tranquilli, abbiamo qui Pastore. Sono momenti di cui dobbiamo godere».



Manolas e Pellegrini. «Ho sentito recentemente Kostas, a lui piace molto il mio mestiere e può farlo in futuro. È contento e vuole rimanere qui. Rispondo lo stesso di Alisson. Il Chelsea può pagare? Ora non hanno neanche l’allenatore. Su Pellegrini, una settimana fa ho visto Pocetta e siamo tranquilli. Sono giocatori della Roma e sono importanti per il futuro».



La rivoluzione. «Parla la mia storia. Ho fatto sempre questo tipo di lavoro, se guarda il mio percorso sono sempre entrati e usciti tanti giocatori e qualcosa ho vinto. Io faccio ciò che penso sia meglio per la Roma, per i calciatori e per l’allenatore. E’ questo il mio lavoro. L’anno scorso abbiamo fatto una bella stagione ma non mi voglio fermare la. Sono ambizioso, per questo prendo decisioni per fare la squadra più forte possibile, poi parlerà il campionato».



Bianda. «Siamo vicini, anche se non è ancora chiusa. È un ragazzo di prospettiva, ha fatto solo 5 partite con il Lens. È il profilo che mi piace prendere, è un frutto della direzione sportiva. Si allenerà con la prima squadra e penso che con il nostro staff e i nostri calciatori crescerà. Speriamo di chiudere più velocemente possibile».



Alisson incedibile. «Non esiste un giocatore incedibile. Sarebbe la miglior risposta dire incedibile, ma non è così. Se arrivano 500 milioni di euro per Pastore oggi va via. Nessuna squadra può dire questo di nessun giocatore».



Attaccanti a destra. «Abbiamo tanti giocatori che possono farlo, Perotti, El Shaarawy, Kluivert, Under. Dopo Bianda ci fermiamo per un po’. Mancano ancora tanti giorni prima di iniziare il campionato, ora dobbiamo capire come possiamo rinforzarci. Siamo pronti, ma non siamo chiusi».



