Mondiali 2018, il portiere video regista dell'Islanda ruba la scena alla star Messi

Non è facile togliere la scena a Liones Messi, ma forse il portiere islandese Thor Halldorsson l'aveva già scritto nel copione visto che è un conosciuto regista nel mondo dei videoclip musicali e degli spot pubblicitari: nel sorprendente pareggio nel gruppo D fra Argentina e Islanda il numero uno dei vichinghi ha parato il rigore della Pulce innescando la geyser dance dei suoi tifosi



Halldorsson, 38 presenze in nazionale dal 2011, è un semiprofessionista, ha 34 anni e ha girovagato fra i pali di club di Islanda (uno scudetto), Olanda, Norvegia e adesso in Danimarca. Da regista ha intanto realizzato uno spot della Coca Cola e il video musicale di «Never forget» di Greta Salomè e Jonsi che nel 2012 ha partecipato all'Eurofestival.



