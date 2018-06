Mondiali, la Fifa presenta una denuncia penale contro una società di vendita di biglietti

La Fifa ha annunciato oggi di aver presentato una denuncia penale contro la piattaforma di ticketing 'viagogo' per irregolarità e abusi nella commercializzazione di biglietti per la Coppa del Mondo in Russia. In una dichiarazione, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che il 4 giugno ha presentato una denuncia al procuratore generale della Svizzera, con sede a Ginevra, «per aver infranto la legge sulla concorrenza sleale» e «con l'obiettivo di continuare a proteggere i tifosi ed evitare la rivendita non autorizzata per la Coppa del Mondo». «Negli ultimi mesi, la Fifa ha ricevuto numerose denunce da parte di privati, organizzazioni di protezione dei consumatori e altri attori del mercato, spinti ​​dalla opaca e ingannevole condotta di viagogo AG», ha affermato l'organismo. «La Fifa ha preso provvedimenti in materia seguendo il modello stabilito da altri gruppi di interesse che hanno già denunciato viagogo in Svizzera per le loro pratiche commerciali fraudolente», ha aggiunto la nota. Viagogo è una piattaforma in cui i biglietti per eventi sportivi e concerti possono essere rivenduti, spesso con prezzi significativamente più alti rispetto agli originali. La Fifa ha poi spiegato che i biglietti acquistati su canali non autorizzati saranno annullati ed ha chiarito che il sito web della Fifa è l'unico portale in cui è possibile ottenere i biglietti per la Coppa del mondo. Secondo l'organismo, la rivendita illegale può causare seri problemi di sicurezza. «La Fifa considera la vendita e la distribuzione di biglietti in maniera illegittima sia una questione molto seria, ed è consapevole che il trasferimento non autorizzato o la rivendita di biglietti possa avere conseguenze disastrose per la sicurezza dell'evento. Esortiamo i tifosi ad evitare l'acquisizione di biglietti su piattaforme o venditori non autorizzati», ha affermato l'organo di governo. La Coppa del Mondo in Russia inizia il 14 giugno e termina il 15 luglio. Ci saranno un totale di 64 partite distribuite nelle 11 sedi della Coppa del Mondo.



