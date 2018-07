Un Europeo mai visto

di Mimmo Ferretti

Un campionato Europeo così non si era mai visto. Sì, è vero: in Russia c’è in palio la Coppa del Mondo, e non è un dettaglio. Ma le quattro squadre del Vecchio Continente rimaste in gara rappresentano incredibilmente qualcosa di singolare. Non era mai accaduto dal lontanissimo 1930, ad esempio, che tra le quattro semifinaliste non ci fossero la Germania o il Brasile. Le specialiste più specialiste (con l’Italia...) del Mondiale. E il dato, se non altro, fa discutere. Così come la prospettiva che a Mosca, domenica 15, ci sarà una finale inedita: guardate chi è rimasto, fate un po’ di combinazioni, mischiate le nazionali e vi accorgerete che andrà in scena un’autentica novità. Inghilterra e .... sono andate ad unirsi a Belgio e Francia e in pochi, probabilmente, avevano pronosticato un quartetto simile. Ci si aspettava Messi, Ronaldo, Neymar e, perché no?, Salah ma questi stanno da tempo in vacanza davanti alla tv. Sono nate nuove stelline, con la sensazione che il bello debba ancora venire. Se farà in tempo asd arrivare, però.

© RIPRODUZIONE RISERVATA