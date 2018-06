Mondiali, Putin: «La Russia combatta fino alla fine»

Il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista con l'emittente cinese China Media Group, ha detto che, «purtroppo, la nazionale russa non ha avuto grandi risultati negli ultimi tempi» lasciando intendere di non aspettarsi un gran risultato al mondiale. «Ma noi, tutti i fan e gli appassionati di calcio in Russia, nutriamo grandi speranze e speriamo che la nostra squadra faccia una bella figura, giochi un calcio moderno, interessante e bello e combatta fino alla fine». Incalzato per un pronostico, Putin ha risposto: «Ci sono molti contendenti. Ci sono le squadre latinoamericane come l'Argentina e il Brasile. Ai precedenti mondiali, la Germania ha brillato e anche la squadra spagnola ha giocato davvero un bel calcio». L'intervista integrale è stata pubblicato sul sito del Cremlino.



