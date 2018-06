L'Iran è la prima squadra arrivata a Mosca

La nazionale iraniana è la prima ad arrivare in Russia a nove giorni dall'inizio dei Mondiali, secondo quanto comunicato dalla FIFA. «Essere in Russia è un sogno che diventa realtà per il calcio iraniano - ha dichiarato il ct Carlos Queiroz - Siamo qui per mantenere vivo quel sogno il più a lungo possibile e non vediamo l'ora di contribuire a rendere questi Mondiali i più belli di sempre». I Mondiali in Russia vedono la nazionale iraniana partecipare alla fase finale del torneo per la quinta volta nella sua storia. L'Iran giocherà la sua prima partita contro il Marocco il 15 giugno a San Pietroburgo.

